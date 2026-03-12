【W杯回顧録】第６回大会（1958年）｜「僕が優勝させる」９歳の約束は８年後現実に...17歳ペレが王国ブラジルを初の世界一に導いた
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は第６回大会（1958年）だ。
●第６回大会（1958年）／スウェーデン開催
優勝：ブラジル
準優勝：スウェーデン
【得点王】ジュスト・フォンテーヌ（フランス）：13得点
悲劇は伝説のプロローグだった。
1950年７月16日、ブラジル中が悲嘆に暮れた。自国開催のワールドカップ最終戦で、ブラジルはウルグアイに逆転負けを喫し優勝を逃していた。
号泣する父を９歳の少年が慰める。
「そんなに悲しまないで。いつかきっと僕がブラジルを優勝させてあげるから...」
それからわずか８年後に、少年は本当にワールドカップのピッチに立った。グループリーグ（GL）で４組に入ったブラジルは、１勝１分でソビエト連邦戦を迎えていた。その後の展開を左右する重要な試合で、ヴィセンテ・フィオーラ監督は大胆なメンバー変更を決断する。代表に同行する心理学者の「未熟で責任感に欠ける」という指摘を遮り、17歳のペレと24歳のドリブラー、ガリンシャを抜擢するのだ。
流れは一変した。ペレの技巧的なアシストがババの先制点を導き、ソ連には２−０で快勝。GLを首位通過すると、準々決勝ではウェールズの固い守備網をペレが軽妙に破り１−０で勝利を飾る。
現役生活を通して1281得点を積み上げたペレは、後に「最も重要なゴールだった」と述懐している。17歳239日、大会最年少得点記録が書き換えられた――。
1958年スウェーデンで開催された第６回大会には、英国四協会（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）が揃って出場し、２年前のメルボルン五輪を制したソ連も加わった。
過去２回は英国四協会選手権がそのまま予選を兼ねていたが、この大会ではそれぞれが別のブロックに分散したため、歴史的にも唯一全チームが出場した。特にスコットランドは、３年前から始まった欧州チャンピオンズカップで常勝中のレアル・マドリーの主力で固めるスペインを下しての快挙だった。また、前回不評を買ったGL以降の組み合わせも、１位対２位のたすき掛けに変更された。
ただし、せっかく四協会が揃った英国勢も、すべて脇役に甘んじた。イングランドはGLの３戦をすべて引き分けてソ連とのプレーオフに臨むが、主導権を握りながらも大会屈指のGKで“黒クモ”の異名を取るレフ・ヤシンの好守に阻まれ、０−１で敗戦。開幕４か月前には、マンチェスター・ユナイテッドを乗せた航空機が墜落し、ダンカン・エドワーズ、トミー・テイラー、ロジャー・バーンら将来を嘱望される主力が命を落としたことが響いた。
逆にイングランドリーグ（リーズ）とセリエＡ（ユベントス）で連続得点王のジョン・チャールズを擁するウェールズと、堅守の北アイルランドがGL後のプレーオフを制して準々決勝へ進んだが、前者はペレの決勝ゴールで、後者は大会得点王（史上最多の13ゴール）ジュスト・フォンテーヌが２ゴールの活躍を見せたフランスに０−４で完敗した。
ウェールズを下してベスト４に進出したブラジルの準決勝の相手は、それまで４試合で15得点と圧倒的な攻撃力を誇るフランスだった。大会得点王となるフォンテーヌは、開幕のパラグアイ戦でのハットトリックを皮切りに、すでに８ゴールを挙げていた。さらに恰好のパートナーとして、この年バロンドールを受賞するレイモン・コパも好調を持続していた。
