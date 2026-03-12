今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第114回（2026年3月12日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

知事や錦織の気持ち

知事（佐野史郎）に直談判に来たヘブン（トミー・バストウ）。

怒ってなどいないと言いながら、表情は口角が下がっている。彼は東京の役人から「ヘブン先生が怪しげなもんだない。日本人になったとしても、問題のない人物だということを保証するためのハンコをつかなきゃいけない」と言われていると説明する。

「私怪しいない。問題ない」

「そげですかいねえ」

疑惑の細い目。松江にずっといてほしいと知事が思っていたにもかかわらず急に熊本に行ってしまったヘブン。

「そげな人物を問題なしと言うことは、知事の立場としては到底できませんわね」

「やっぱり怒ってる？」とヘブン。

ヘブンは鈍い。知事はそれだけヘブンが好きだったということだ。

おそらく、錦織（吉沢亮）も……と視聴者は思っている、だろう。第113回で錦織の背後にヘブンの本コーナーがあった。興味なさそうで実は彼の本はちゃんと読んでいるのだ。最初の本以外、2冊ずつあったのは自分も買って、弟の丈（杉田雷麟）も送ってきてダブっていたのだろう。というかヘブンは送っていなかったのか。

主題歌明け。トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）は松江中学に来ている。サワ（円井わん）とまた偶然出くわすが、今回もトキはサワに会いに来たわけではない。すこし不満そうなサワ。夫婦そろって、熊本行ってから松江の人に連絡していなくて不義理。

トキの目的は錦織で、ちょうどよく錦織が通りかかる。

変わり果てた姿にトキは一瞬固まる。

「お達者ですか」

「うんまあ今日は達者なほうだな」

