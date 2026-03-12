なにわ男子の高橋恭平が自身のInstagramで、俳優の野村康太とのプライベートショットを公開した。

【写真】高橋恭平と野村康太の“カフェデート”風お散歩2ショット

■高橋恭平「康太とおさんぽ」大きなかき氷を頬張る

高橋恭平は「康太とおさんぽ」と綴り、野村とのお散歩ショットを計3点公開した。

この日の高橋は、大きなロゴ刺繍が入ったニットキャップをかぶり、首にはヘッドホンをかけたブラックコーデで登場。一方の野村も、黒のコーデュロイ地のジャケットで、首元には黒いTシャツと思しき丸襟がちらり。細いフレームのメガネをかけている。写真は、高橋が撮影したようで、穏やかな笑顔を浮かべた2ショットを披露した。

2枚目からは、カフェでのショット。ジル サンダーのスウェットにネックレスを合わせた高橋。大きなかき氷を前にした写真では、顔に力を入れてカメラ目線をおくる。2人は、2026年8月7日公開の実写映画『ブルーロック』で共演する。意気投合した様子の2人による、楽しい会話が聞こえてきそうな写真でファンを楽しませた。

この写真には、「カフェデート感満載」「彼氏感強めの写真がうれしい」「スプーンくわえている写真がかわいい」「2枚目の写真カッコいい！」「神プラベありがとう」「メロすぎる」などのコメントが寄せられた。

