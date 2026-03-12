adieu（上白石萌歌）通算5枚目となるEP『adieu 5』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

adieuが通算5枚目となるEP『adieu 5』を4月22日にリリースすることが決定した。

■完成へと急ぐのではなく、まだ名前のない感情のまま音楽に託す

自身通算5枚目となるEP『adieu 5』は、adieu is adieu（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入り。前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成された。

adieuの音楽はこれまでも、物語のようにゆっくりと輪郭を変えながら歩みを進めてきた。今作『adieu5』では、その世界がさらに深まり、光と影の間でにじむ感情の色彩を、より繊細に描き出していく。

完成へと急ぐのではなく、まだ名前のない感情のまま音楽に託す――。そんなadieuらしい余白を宿した作品となりそうだ。

限定盤には大評判となった『adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-』を高画質で完全収録。

5月30日には神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、ワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』の開催も決定。EP『adieu 5』で描かれるあらたな物語が、ライブのステージでどのように広がるのか、その続きにも期待が高まる。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

EP『adieu 5』

