「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限19万459枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万459枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 190459( 190459)
ソシエテジェネラル証券 94508( 94508)
バークレイズ証券 46833( 46833)
SBI証券 85582( 43950)
楽天証券 56453( 28687)
松井証券 27368( 27368)
日産証券 13647( 13647)
三菱UFJeスマート 10774( 6462)
マネックス証券 5487( 5487)
サスケハナ・ホンコン 3924( 3924)
ビーオブエー証券 2750( 2750)
BNPパリバ証券 1035( 1035)
野村証券 768( 768)
インタラクティブ証券 602( 602)
フィリップ証券 575( 575)
モルガンMUFG証券 552( 552)
ドイツ証券 351( 351)
ゴールドマン証券 287( 287)
広田証券 228( 228)
JPモルガン証券 198( 198)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6017( 6017)
バークレイズ証券 3307( 3307)
SBI証券 2422( 1440)
ソシエテジェネラル証券 1120( 1120)
三菱UFJeスマート 828( 710)
楽天証券 1190( 460)
インタラクティブ証券 404( 404)
松井証券 352( 352)
マネックス証券 322( 322)
フィリップ証券 273( 273)
JPモルガン証券 141( 141)
日産証券 123( 123)
ゴールドマン証券 116( 116)
ドイツ証券 31( 31)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 150( 150)
ソシエテジェネラル証券 122( 122)
SBI証券 105( 53)
ドイツ証券 35( 35)
マネックス証券 33( 33)
フィリップ証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 39( 27)
楽天証券 38( 10)
日産証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース