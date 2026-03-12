「日経225ミニ」手口情報（12日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限4万2085枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万2085枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42085( 42085)
ABNクリアリン証券 37934( 37934)
SBI証券 49190( 22372)
楽天証券 25443( 17723)
松井証券 16473( 16473)
バークレイズ証券 8694( 8694)
三菱UFJeスマート 6663( 4353)
マネックス証券 3044( 3044)
日産証券 2626( 2626)
ビーオブエー証券 2069( 2069)
ゴールドマン証券 1939( 1929)
野村証券 1849( 1841)
インタラクティブ証券 1349( 1349)
フィリップ証券 867( 867)
豊証券 599( 599)
光世証券 385( 385)
みずほ証券 346( 346)
広田証券 288( 288)
岩井コスモ証券 209( 209)
山和証券 194( 194)
モルガンMUFG証券 324( 0)
東海東京証券 8( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9373( 8373)
ソシエテジェネラル証券 5816( 5816)
バークレイズ証券 4988( 4988)
SBI証券 2363( 1047)
三菱UFJeスマート 715( 583)
楽天証券 1421( 563)
インタラクティブ証券 542( 542)
松井証券 352( 352)
フィリップ証券 279( 279)
マネックス証券 198( 198)
日産証券 184( 184)
JPモルガン証券 143( 143)
ドイツ証券 51( 51)
ゴールドマン証券 17( 17)
豊証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
立花証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
日産証券 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
フィリップ証券 58( 58)
SBI証券 100( 36)
楽天証券 44( 20)
三菱UFJeスマート 26( 16)
ドイツ証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース