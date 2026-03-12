「TOPIX先物」手口情報（12日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限9031枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の9031枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 9031( 9031)
ABNクリアリン証券 7003( 7003)
ゴールドマン証券 5733( 5253)
バークレイズ証券 5130( 5130)
JPモルガン証券 2865( 2865)
日産証券 1645( 1645)
ビーオブエー証券 1297( 1297)
モルガンMUFG証券 815( 815)
インタラクティブ証券 595( 595)
UBS証券 513( 513)
BNPパリバ証券 486( 486)
三菱UFJ証券 394( 394)
シティグループ証券 306( 306)
サスケハナ・ホンコン 210( 210)
野村証券 449( 149)
SBI証券 112( 112)
ドイツ証券 87( 87)
三菱UFJeスマート 81( 57)
HSBC証券 51( 51)
広田証券 20( 20)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14996( 14996)
バークレイズ証券 9121( 9121)
ゴールドマン証券 7414( 7240)
ソシエテジェネラル証券 6632( 6632)
JPモルガン証券 4396( 4396)
ビーオブエー証券 1939( 1939)
日産証券 1884( 1884)
モルガンMUFG証券 1806( 1806)
UBS証券 1625( 1625)
BNPパリバ証券 836( 836)
野村証券 1770( 816)
インタラクティブ証券 676( 676)
シティグループ証券 476( 476)
三菱UFJ証券 384( 384)
サスケハナ・ホンコン 367( 367)
ドイツ証券 272( 272)
SBI証券 110( 102)
HSBC証券 71( 71)
松井証券 36( 36)
山和証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
