「TOPIX先物」手口情報（12日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万2707枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2707枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 12707( 5835)
BNPパリバ証券 10980( 5799)
バークレイズ証券 7668( 5491)
ABNクリアリン証券 6172( 4719)
シティグループ証券 9312( 4112)
みずほ証券 7226( 4068)
ゴールドマン証券 5824( 3362)
野村証券 3448( 2984)
JPモルガン証券 3780( 2680)
モルガンMUFG証券 4709( 1963)
ビーオブエー証券 1728( 1728)
三菱UFJ証券 2225( 1593)
SBI証券 1510( 1472)
日産証券 1163( 1163)
UBS証券 1106( 595)
SMBC日興証券 3031( 476)
三菱UFJeスマート 97( 91)
岡三証券 338( 68)
広田証券 39( 39)
松井証券 35( 35)
HSBC証券 1049( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 40613( 33961)
ABNクリアリン証券 22703( 21477)
バークレイズ証券 15181( 15181)
モルガンMUFG証券 10835( 10813)
BNPパリバ証券 9670( 9531)
JPモルガン証券 8627( 8505)
ゴールドマン証券 12086( 7779)
みずほ証券 7193( 6169)
シティグループ証券 8792( 5757)
野村証券 6041( 4997)
ビーオブエー証券 3257( 3257)
サスケハナ・ホンコン 2185( 2185)
日産証券 1843( 1843)
SBI証券 1763( 1751)
UBS証券 1628( 1626)
三菱UFJ証券 1605( 1273)
ドイツ証券 1119( 1119)
大和証券 984( 786)
SMBC日興証券 694( 625)
広田証券 258( 258)
HSBC証券 422( 0)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
