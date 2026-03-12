「日経225先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限8725枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8725枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8725( 8639)
ソシエテジェネラル証券 4991( 4721)
バークレイズ証券 4569( 4144)
JPモルガン証券 1971( 1969)
モルガンMUFG証券 18913( 1380)
ゴールドマン証券 1803( 1107)
日産証券 960( 960)
シティグループ証券 769( 769)
松井証券 678( 678)
サスケハナ・ホンコン 575( 575)
SBI証券 963( 545)
楽天証券 630( 440)
ビーオブエー証券 394( 294)
野村証券 267( 267)
フィリップ証券 206( 206)
BNPパリバ証券 228( 196)
UBS証券 191( 188)
三菱UFJeスマート 199( 163)
インタラクティブ証券 163( 163)
三菱UFJ証券 120( 90)
HSBC証券 270( 0)
みずほ証券 1( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8431( 8394)
バークレイズ証券 7526( 7314)
ソシエテジェネラル証券 3322( 3052)
JPモルガン証券 2088( 2088)
ゴールドマン証券 1785( 1783)
モルガンMUFG証券 16966( 1530)
日産証券 1328( 1328)
シティグループ証券 1081( 1044)
SBI証券 1123( 725)
松井証券 640( 640)
ビーオブエー証券 651( 551)
野村証券 330( 330)
インタラクティブ証券 321( 321)
UBS証券 318( 318)
楽天証券 530( 236)
BNPパリバ証券 198( 194)
ドイツ証券 173( 173)
サスケハナ・ホンコン 166( 166)
三菱UFJeスマート 131( 91)
みずほ証券 63( 63)
HSBC証券 270( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース