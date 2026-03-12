「日経225先物」手口情報（12日日中） バークレイズ証券取引高トップ、3月限6153枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の6153枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 6153( 5819)
ABNクリアリン証券 6063( 5315)
ソシエテジェネラル証券 5326( 4976)
UBS証券 5759( 2908)
ゴールドマン証券 8831( 2329)
野村証券 2504( 2257)
モルガンMUFG証券 2931( 2208)
みずほ証券 1972( 1434)
JPモルガン証券 2338( 1164)
三菱UFJ証券 3193( 1120)
BNPパリバ証券 1072( 957)
ビーオブエー証券 1114( 823)
SBI証券 1209( 543)
日産証券 596( 540)
松井証券 436( 436)
楽天証券 460( 424)
大和証券 1466( 396)
三菱UFJeスマート 357( 311)
シティグループ証券 435( 181)
SMBC日興証券 209( 179)
東海東京証券 748( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17591( 16578)
ソシエテジェネラル証券 13393( 13217)
バークレイズ証券 11184( 10853)
モルガンMUFG証券 5939( 5831)
野村証券 6075( 4422)
ゴールドマン証券 9992( 4226)
UBS証券 3851( 3284)
JPモルガン証券 3501( 2557)
サスケハナ・ホンコン 2123( 2123)
日産証券 1842( 1842)
みずほ証券 2470( 1804)
BNPパリバ証券 1766( 1608)
松井証券 1034( 1034)
三菱UFJ証券 1127( 1029)
ビーオブエー証券 1253( 977)
大和証券 1160( 699)
SBI証券 1107( 687)
シティグループ証券 886( 585)
ドイツ証券 647( 547)
SMBC日興証券 1161( 423)
楽天証券 248( 0)
三菱UFJeスマート 56( 0)
HSBC証券 51( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース