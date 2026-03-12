adieu（上白石萌歌）、5th EP『adieu 5』4・22リリース 限定盤は『adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-』を完全収録
adieu（上白石萌歌）が通算5枚目となるEP『adieu 5』を4月22日にリリースすることが決定した。
【画像】adieu『adieu 5』初回限定盤ジャケット
同作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される最新作。“adieu is adieu（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した”という全6曲入り。adieuが描いてきた物語がさらに深まり、感情の色彩がより繊細に描き出される。CD＋Blu-rayの初回限定盤には、ライブ映像『adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-』が高画質で完全収録される。
5月30日には神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』の開催も決定している。『adieu 5』で描かれる新たな物語が、ライブのステージでどのように広がるのか、期待が高まる。
【画像】adieu『adieu 5』初回限定盤ジャケット
同作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される最新作。“adieu is adieu（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した”という全6曲入り。adieuが描いてきた物語がさらに深まり、感情の色彩がより繊細に描き出される。CD＋Blu-rayの初回限定盤には、ライブ映像『adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-』が高画質で完全収録される。
5月30日には神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』の開催も決定している。『adieu 5』で描かれる新たな物語が、ライブのステージでどのように広がるのか、期待が高まる。