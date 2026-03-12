『ヒロアカ』緑谷出久＆爆豪勝己の“ライバル”人生描く リクルートエージェントコラボ限定描き下ろしビジュアル公開
転職支援サービス『リクルートエージェント』は、アニメ『僕のヒーローアカデミア』（原作：堀越耕平／集英社ジャンプコミックス）とのコラボレーション企画を12日から開始。あわせて、『僕のヒーローアカデミア』の主人公で最高のヒーローを目指す緑谷出久（デク）と、デクの幼馴染でありライバルの爆豪勝己が、互いに競い高め合うような姿が描かれた限定コラボジュアルを公開した。
【画像】これはエモ！年代ごとのデクとかっちゃんのアクリルスタンド
ビジュアルは、幼少期から、ヒーローになるまで、競い合い、高め合いながら走る2人の姿が描かれた。16日〜22日に、描き下ろしビジュアルを使用した限定コラボグッズ（アクリルスタンド3種セット・名刺入れ）が当たるプレゼントキャンペーンが公式Xで実施される。
また、「人は、人と、強くなる。」がテーマのコラボ限定Webムービーが 『リクルートエージェント』公式XやYouTubeで配信された。『僕のヒーローアカデミア』TVアニメシリーズのシーンを盛り込んで表現したオリジナルムービーで、「ひとりではないからこそ自分の弱さや強さに気づき、限界を超えて、人は強くなれる」というメッセージが描かれている。
さらに、社会人を対象に、『僕のヒーローアカデミア』に登場するセリフの中で、「背中を押された言葉」を調査。その中で、特に支持の多かった言葉とキャラクターのビジュアルが『リクルートエージェント』公式Xなどで順次展開予定。
