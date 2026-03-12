この記事をまとめると ■ニア・セブンで知られるドンカーブートが新型モデル「P24RS」を世界初披露 ■CFRPボディと780kgの軽量車体に最大600馬力を発生するV6ターボを搭載 ■電子制御を最小限に抑えた硬派な設計で150台限定生産となる

独自の進化を遂げたニア・セブン

オランダの地に新たな自動車メーカーとして、ドンカーブートが誕生したのは1978年のことだった。創業者のヨープ・ドンカーブートは、それ以前にもイギリスのケータハムからロータス・セブンを輸入することをビジネスとしていたが、ヨーロッパの自動車安全基準が強化されたことをきっかけに、独自のセブン・レプリカを開発することを決断。それがドンカーブート設立の直接の理由だった。

少し大きなサイズのセブン・レプリカ。ドンカーブートがこれまでに生み出したモデルというと、まずイメージされるのはこのような言葉ではないだろうか。確かに1978年にデビューし、1984年まで生産が続けられた「S7」や、1980年にデビューし、それから2022年まで進化を続けた「D8」シリーズなどには、そのような印象があるかもしれない。

だが、2022年にニューモデルの「P22」が発表されると、ドンカーブートは確実に新しい時代を迎える。そしてP22によってスポーツカー市場における独自性、また存在感をさらに強めたドンカーブートからは、それに続く新作も発表されるに至っている。先日パリで開催された「アルティメット・スーパーカー・ガレージ」が世界初披露の舞台として選ばれた、「P24RS」がそれだ。

P24RSの生産は、前作のP22がそうであったように台数を限定して行われる。P22では75台だったその数字は、P24RSでは150台と倍増しているが、これはP22に対する評価や販売実績（もちろんそれは完売した）から決定されたものだろう。

極端に長いノーズにコンパクトなキャビン、そしてエアロダイナミクスを最適化するためのさまざまなディテールは、P24RSのスタイルをきわめて過激なものにしているが、フロントタイヤの一部を露出させ、オープンホイール時代のイメージを演出するなど、趣味性を意識したフィニッシュが継承されているのもうれしい。このボディは軽量なCFRP製で、シャシーにも同素材が使用されるため、車重はわずかに780kgにすぎない。

コスワースエンジンをチューンし最大600馬力を発生

1999年モデルのD8からF22まで、そのパワーユニットのベースには、アウディ製の1.8リッター直列4気筒ターボや、2.5リッター直列5気筒ターボを選択してきたドンカーブートだが（それ以前のモデルでは、フォード製やコスワース製エンジンなどが搭載されていた）、P24RSのエンジンルームに収められた3.5リッターのV型6気筒エンジンは、ふたたびフォード製となった。

それに、ドンカーブート自身によって開発されたターボやインタークーラー、エキゾーストシステム、ECUなどを採用。最高出力はドライバー自身がコクピット内のダイヤルスイッチを操作することで、400馬力、500馬力、600馬力という3段階に調節できる。最大トルクはもっとも強力なスペックで800Nm。前で触れた車重を考えれば、その走りの過激さは容易に想像できるだろう。

ドンカーブートからは、0-200km/h加速で7.4秒（スペックシートの0-100km/h加速の項にはAppropriate、すなわち「適切な」というひとことがある）、最高速では300km/hプラスというパフォーマンスデータが発表されている。ミッションはレブマッチング機能を備える5速MTだ。

現代の最新スポーツカーとは対照的に、ABSやトラクションコントロールを除けば、ほかに特別な電子制御デバイスをもたないP24RS。それはもしかすると世界でもっとも硬派なスポーツカーといえるのかもしれない。

ドンカーブートによれば、すでにオーダーは50台を超えるレベルにまで達しているとのこと。参考までにそのベースプライスは、税抜で29万8500ユーロ（約5550万円）。オーダーからデリバリーまでには約18カ月の期間が必要となる。