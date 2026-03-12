歌手UA（54）が、12日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、母としての一面や私生活について語った。

デビューした96年に俳優・村上淳と結婚し、翌年には長男の俳優・村上虹郎が誕生。2度の結婚を経て、3男1女と4人の子のママになった。現在はカナダの離島で、子育てと歌手活動を両立させている。

「農地を見つけて、そこに移り住んで。夫が家を建てたりするのが得意なので、全て手作りで」。自然や愛する家族、音楽に囲まれながらの生活を明かした。

一旦、これまでの生活から離れたところから得られる情報は、新鮮だという。「暮らしを整えていく中に、 これまでの日本で自分が感じていた、当たり前の感覚っていうのかな？そういうのが 1回、手放されたようになって。そうすると、子供たちが口ずさんでいるチャートものポップソングだったり、ラジオから流れてくる時代のはやり歌だったりというものが大変、新鮮に聞こえてきて」と話した。

歌手業とお母さん業の切り替えについても語った。「UAをやる時間がやってくるという、ご褒美のような感覚で、一生懸命お母さん業をやれるんですね。東京でこうして歌を歌って、UAをやってる間も、終わればまた子供たちのとこに帰れるっていうことをまたご褒美にして、仕事を一生懸命やってるっていうようなのを、ずっと繰り返しているという感じでしょうか」と語った。

「魚座の中の魚座」と自己分析する。「うっかりすると、本当にずっと空想していたりとか、飛んでいっちゃいそうな気質があるんですよね」。そんな中で、虹郎の存在が引き留め役になってくれたという。「そういう意味では、UAになって間もなく、虹郎君が生まれてくれたことで、帰る場所が常にある。虹郎のところに帰ろうというふうに、帰っていった。今もカナダの子供たちのところに帰ろうというふうに、自分の巣があるっていうことは、原動力と呼べるか分かりませんけど、私の道しるべになってるという感じです」と話していた。