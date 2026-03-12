9日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、14日（土）と15日（日）に山形県総合運動公園総合体育館で開催されるSVリーグ女子第19節のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ戦で、ホワイトデー限定チョコを配布すると発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

ホワイトデー限定チョコは両日ともに来場者へ配布される。なお、選手のサイン入りオリジナルチョコは先着1000名（各日）に配られる。

また、本節では「シップメイト限定！大抽選会」を会場2階のイベントスペースで実施。A山形のファンクラブ会員であるシップメイト会員限定1日1回の参加が可能で、全選手サイン入り公式試合球やアランマーレ×JERAコラボシューズバッグなど豪華賞品が合計200点用意されている。

さらに、14日（土）のGAME1限定で試合終了後にサイン会も開催。グッズを3,000円以上購入した方の中から抽選で25名が参加できる。サイン会の参加予定選手は若泉佳穂、アチャラポーン・コンヨット、小川真央、インディグウェ 千想夢・シンディ、ウィモンラット・タナパンら5名。選手の指定はできず、1選手1サインまでとなっている。

そのほか、シップメイトのジュニア会員を対象に各日20名限定で選手とハイタッチができる「目指せ！SVリーガー！」や、グッズを3,000円以上購入で「2025-26アランマーレ山形後期シーズンポスター」が貰えるキャンペーンも実施される。

現在、3勝33敗で最下位と苦しい戦いが続いているA山形。ホームの応援を背に勝利を掴み取ることができるのか、注目が集まる。