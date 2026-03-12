12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、28日（土）と29日（日）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子第19節の日本製鉄堺ブレイザーズ戦において、「Production I.G DAY」を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

当日は、Production I.Gがアニメーション制作を手掛ける作品「リラックマ」からリラックマの来場が決定。会場にはフォトスポットの設置やコラボパッケージの展示が予定されている。

さらに、Production I.G制作の人気作品である「ハイキュー!!」や「攻殻機動隊」の特大パネル展示を実施するほか、試合中の演出「ドリームバズーカー」では「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」のTシャツがプレゼントされる予定。また、会場内グッズストアではProduction I.G作品のオフィシャルグッズも販売される。

試合は両日とも12:00開場、14:05試合開始予定。勝利チームから1名選出されるVOM受賞選手には、副賞が贈呈される。

試合の熱戦に加え、会場を彩る特別企画にも注目が集まる。