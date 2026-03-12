15日放送『その日、どんな日？〜気になる予定を追ってみた〜』に出演する（左から）向井康二、津田篤宏（C）テレビ東京

　Snow Manの向井康二とダイアンの津田篤宏がMC初タッグを務めるテレビ東京のドキュメントバラエティ『その日、どんな日？〜気になる予定を追ってみた〜』が15日正午12時から放送される。

　誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、“なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味あふれる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティ。

　ゲストには、森田哲矢(さらば青春の光)、「おひなさま」こと長浜広奈が出演する。

■向井康二＆津田篤宏コメント

――お2人一緒でのMCはどうでしたか？

津田：やっと来たかと！テレビであんまり一緒になることはないんですけど、初めて…まさかのテレ東さんで…（笑）まさかってことではないですけどありがとうございます！よかったよね!?

向井：楽しかった！

津田：面白かったよね！いい番組なので観てほしいと思います。

向井：ぜひ皆さん観てください！

――印象的なVTRはありましたか？

津田：全部です！1秒もまばたき厳禁！

向井：津田さん結構まばたきしてましたよ（笑）

津田：放送はお昼でしょ？お昼時には最高！

向井：12時から放送なんでね、VTRも面白いのでね！

――番組をご視聴になる皆様へメッセージをお願いします。

向井＆津田：みなさん観てくださいよ〜！

津田：観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…

向井：ゴイゴイスー!!!