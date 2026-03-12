Snow Man向井康二＆ダイアン津田篤宏、MC初タッグ「やっと来たか！」「ゴイゴイスー!!!」 予定から人生を“のぞき見”
Snow Manの向井康二とダイアンの津田篤宏がMC初タッグを務めるテレビ東京のドキュメントバラエティ『その日、どんな日？〜気になる予定を追ってみた〜』が15日正午12時から放送される。
【写真】津田考案のポーズで笑顔！向井康二、津田篤宏ら出演者たち
誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、“なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味あふれる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティ。
ゲストには、森田哲矢(さらば青春の光)、「おひなさま」こと長浜広奈が出演する。
■向井康二＆津田篤宏コメント
――お2人一緒でのMCはどうでしたか？
津田：やっと来たかと！テレビであんまり一緒になることはないんですけど、初めて…まさかのテレ東さんで…（笑）まさかってことではないですけどありがとうございます！よかったよね!?
向井：楽しかった！
津田：面白かったよね！いい番組なので観てほしいと思います。
向井：ぜひ皆さん観てください！
――印象的なVTRはありましたか？
津田：全部です！1秒もまばたき厳禁！
向井：津田さん結構まばたきしてましたよ（笑）
津田：放送はお昼でしょ？お昼時には最高！
向井：12時から放送なんでね、VTRも面白いのでね！
――番組をご視聴になる皆様へメッセージをお願いします。
向井＆津田：みなさん観てくださいよ〜！
津田：観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…
向井：ゴイゴイスー!!!
