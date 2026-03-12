歌手のAI（44）が12日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。子育ての仕事の両立について、赤裸々に語った。

AIは2014年、音楽集団「カイキゲッショク」のリーダー、HIROと結婚。15年8月に長女、18年12月に長男を出産し、現在は2児のママとして子育てしながら、歌手活動を続けている。

仕事と子育ての両立について聞かれると、「子供がいるから、毎回予定通りにいかない。いろんなことを試されてる感じになる」と回想。「自分のイライラを抑えて、この人たちを誘導するためにいろんなことを同時にやらないといけないっていう」と続け、「今日も火を足で消しましたからね」と衝撃告白。「本当に良くないとは思うけど」と笑った。

木曜パートナーの女優・石山蓮華、「RAG FAIR」の土屋礼央から「どういうこと？」と驚きの声が上がった。AIは料理をしながら、皿洗いと家事に追われていたことを明かし、ボタンを押してコンロの火を消したことを説明。「さすがに回すのは技術が凄い」と苦笑した。

また、夫が子供たちをお風呂に入れた際が仕事のチャンスだといい、寝かしつけのタイミングで「トントンしながら、片手でどんだけメールが打てるか」と隙間時間でメールに返信していることも明かした。