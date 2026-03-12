【ストリートファイター／ザ・ムービー】 10月16日 全世界同時公開

10月16日より全世界同時公開が予定されている実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」の舞台裏映像が公開された。

「舞台裏映像」は、「ストリートファイター6」ゲームディレクター・中山貴之氏がハリウッドの撮影現場を訪問した際に撮影されたもの。両国国技館で開催中のeスポーツ大会「CAPCOM CUP 12」内にて、行なわれている「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」にて、本日公開された。

【映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」【特別映像】ゲームディレクター中山さんのセットビジット｜2026年10月16日(金)公開】

映像は、中山貴之氏がハリウッドの撮影現場へ合流し、重厚な記念品を受け取るシーンから始まる。さらに、ハリウッドのキャスト陣も駆けつけ、中山氏へ向けて原作への圧倒的な熱量を語る。

リュウ役のアンドリュー・小路さんは「僕たちは全員、キャラクターへの敬意を込めて、これまでで最高の形で命を吹き込む」と力強く宣言。さらに、春麗役のカリーナ・リャンさんや、ダン役のアンドリュー・シュルツさん、バイソン役のカーティス・ジャクソンさんなど、キャストたちが1人のファンとしてゲームに親しんできた素顔も明かされる。

さらに、ガイル役のコーディ・ローデスさんと中山氏による「ストリートファイター6」のガチンコ対決も披露された。劇中の衣装とヘアメイクで完全にガイルになりきったコーディさんは、もちろんガイルを選択。しかし中山氏の開発者ならではの圧倒的なスキルを前に成すすべもなく、「彼はすべてを知っている。絶対にフェアじゃないよ！」と悲鳴をあげるなど、ハリウッドの撮影現場は、さながらゲームセンターのような熱狂に包まれた。

加えて、先日公開された総勢17名のキャラクターポスターに続き、新たに中山貴之氏本人のキャラクターポスターも公開されている。

(C)2026 Capcom and Legendary. All Rights Reserved.