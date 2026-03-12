第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は12日、1次ラウンドの全日程が終了し、準々決勝進出チームが決定した。

プールAは前日にプエルトリコに勝利したカナダがキューバに7−2で勝利し、1次ラウンドを1位で突破。プエルトリコは2位で準々決勝に駒を進めることになった。

プールBはメキシコがイタリアに勝利すれば、メキシコ、イタリア、アメリカの3チームが3勝1敗となるところだったが、イタリアが先取点を奪うと、4回からの5イニングを毎回得点するなど、10安打9得点でメキシコに快勝。4勝無敗でイタリアがプールB首位で通過し、2位でアメリカが準々決勝へ進むことになった。

プールDの最終戦はベネズエラ、ドミニカ共和国の全勝チーム同士の対戦。勝てば1位通過が決まる一戦は、4本の本塁打が飛び出したドミニカがベネズエラに7−5で勝利。プールDは1位・ドミニカ共和国、2位・ベネズエラとなった。

1次ラウンドの全日程が終了し、準々決勝に進出した8チームはプールAがカナダ、プエルトリコ、プールBがイタリア、アメリカ、プールCが日本、韓国、プールDがドミニカ共和国、ベネズエラの8カ国。日本時間の14日と15日に準々決勝が行われる。

▼ 3月12日（木）

【POOL A】キューバ 2 − 7 カナダ

【POOL B】メキシコ 1 − 9 イタリア

【POOL D】ベネズエラ 5 − 7 ドミニカ共和国

▼ 3月14日（土）

7時30分【準々決勝】ドミニカ共和国 − 韓国

9時00分【準々決勝】イタリア − プエルトリコ

▼ 3月15日（日）

4時00分【準々決勝】カナダ − アメリカ

10時00分【準々決勝】日本 − ベネズエラ