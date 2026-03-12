『グレー ＝ 冬っぽい』→ そんなことない！【ZARA】40・50代が狙いたい「サマ見え春アウター」

秋冬コーデで出番が多くなりがちなグレー。2026年春夏のトレンドカラーとしても注目されていることから、春コーデでも積極的に取り入れたいところです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、40・50代におすすめしたい、グレーの軽アウターをピックアップ。立体感のあるシルエットや軽やかに羽織りやすいショート丈を採用したアウターで、着こなしのサマ見えを狙ってみて。

ふんわり軽やかなグレーでコーデを格上げ

【ZARA】「ソフトボンバージャケット」\6,590（税込）

丸みのあるシルエットが魅力の、グレーボンバージャケット。羽織るだけでコーデに立体感が生まれ、旬なシルエットを楽しめそうです。ショート丈なので、ワイドパンツやフレアスカートなどとも好バランスに。インナーは春らしいカラートップスを合わせて、華やかに仕上げてみて。

シックにまとめる洗練グレージャケット

【ZARA】「ヘリンボーン柄ポケット付きジャケット」\8,590（税込）

表情のあるヘリンボーン柄が、シンプルコーデを格上げできそう。薄手で柔らかな印象の素材感とショート丈で、軽やかさを演出。ピンクやホワイトなど明るいインナーを差し込めば、春らしく華やかに見せることができるはず。セットアップ対応のパンツを合わせれば、きちんと感のある大人スタイルが完成します。

