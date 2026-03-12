WBCは1次ラウンドが終了

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）に終了し、8強が出揃った。野球日本代表「侍ジャパン」はプールCを全勝で1位通過。一区切りついたことで、ここまでの打撃成績が話題になっている。

各チーム4試合のみであるが、現在の打率トップは.571で日本の源田（西武）が立っている。2位は.556の大谷（ドジャース）、3位は.538の韓国のムン・ボギョンで、プールCの選手が上位を占めた。

本塁打はメキシコのデュランと、11日（同12日）に1試合3本塁打を放ったイタリアのパスカンティーノが3本塁打で並びトップ。打点は11打点のムン・ボギョン、9打点のベネズエラのアラエス、ドミニカ共和国のタティスJr.が続いている。

OPSでは大谷が2.026と驚きのスタッツを記録して1位となり、ムン・ボギョン、アラエス、吉田（レッドソックス）の順になっている。

成績を見たX上のファンは源田の“首位打者”や大谷のOPSに驚き。「打率はまさかの源田さん！？」「源田が世界にバレちゃう」「短期決戦のOPSって見たこと無い数字になるな」「大谷さんOPS 2.026って怪物すぎるでしょ」などの声が書き込まれていた。

日本の準々決勝は14日（同15日）にローンデポ・パークで行われ、ベネズエラと対戦する。



