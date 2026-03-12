元モーニング娘。のタレント・田中れいな(36)が12日、自身のインスタグラムを更新し、ほぼすっぴんショットを公開した。



【写真】これが“すっぴん”田中れいな！36歳でこれはズルい

ベッドで撮影したとみられる画像は、赤ちゃんの足が田中のあごのあたりにきているもの。「私の顔の上に足置いて安心するのか 熟睡しております」と状況を説明した。



赤ちゃんの足を指さすおちゃめさも発揮し「ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください 笑」。さらにハッシュタグでも「＃小さい足 ＃愛おしい ＃癖強い寝方 ＃朝ご飯食べたいのですが」と母性を爆発させていた。



田中は2003年にモー娘。メンバーとなって以降もヤンキー→ギャルのキャラを貫いており、濃いメイクが基本だった。ただ、12日のインスタ画像はまつ毛もカールしていない、ほぼすっぴんとみられる。



レアなナチュラル姿。以前から30代中盤とは思えない若々しさも話題となっていただけに、フォロワーは「すっぴん姿のれーなかわいい過ぎる!」「すっぴんれーなかわいい すっぴんもめちゃ若く見えてうらやま」「なんてかわいいママなんだーーー!」と衝撃を受けていた。



（よろず～ニュース編集部）