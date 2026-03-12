水上恒司＆東方神起・ユンホがバディに！ 『TOKYO BURST』予告編解禁 主題歌はTHE RAMPAGE
水上恒司が主演、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、本ビジュアルと予告編が解禁。主題歌はTHE RAMPAGEの「BLACK TOKYO」に決定。THE RAMPAGE・長谷川慎らの出演も明らかとなった。
【動画】新宿旧アルタ前の交差点での迫力シーンも！ 『TOKYO BURST-犯罪都市-』予告編
本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を、内田英治監督により日本オリジナルストーリーのユニバース作品として制作。新宿・歌舞伎町を舞台として、新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。
新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じるのは、水上恒司。そして、相葉の“最強のバディ”となるクールな韓国のエリート刑事であるチェ・シウを演じるのは、東方神起のユンホ。そんな日韓刑事バディと激突する国際指名手配犯で最狂の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じるのは、福士蒼汰。村田の右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
このたび、本作の本ビジュアルが解禁。ビジュアルでは、メインキャスト4名が、中心に位置する映画のタイトルと規制線を境に対峙する様子が表現されている。ビジュアル上部には“警察史上最悪のバディ”として、不敵な笑みを浮かべる相葉（水上）と、真剣な眼差しを向けるチェ・シウ（ユンホ）が、新宿の夜景を背に肩を並べている姿が映し出されている。ビジュアル下部には、鋭いにらみを効かせる村田（福士）、さらに、ナイフを手に何かを企むような笑みを浮かべるキム・フン（オム・ギジュン）の“最狂のヴィラン”2人が、闇夜に染まる街並みと共に描かれている。
そして、タイトルを取り囲むように張り巡らされた“規制線”には、各キャストや印象的な場面カットが散りばめられ、本作で描かれる“戦場”の様子が垣間見える。「新宿が戦場になる――」というメインコピーが付され、“最悪バディ”と“最狂ヴィラン”が繰り広げる戦いへ緊張感が走る本ビジュアルとなっている。
併せて、追加キャスト情報も解禁。ピエール瀧演じる岩城が組長の武闘派ヤクザ岩城組の若頭役に後藤剛範。上田竜也演じる海斗が総帥を務める新宿最大のホストグループのNo.2に主題歌も務めるTHE RAMPAGEの長谷川慎、そのホストグループの下っ端ホスト役で井内悠陽が出演。
そのほかにも、相葉の地元の後輩役に木下暖日、相葉の母親役として霧島れいか、さらに、闇バイトグループのリーダー役でとにかく明るい安村が出演している。
また、本作の劇中音楽は『マッチング』『ナイトフラワー』など多くの内田監督作品を担当している小林洋平が手掛ける。
予告映像では、相葉（水上）とチェ・シウ（ユンホ）が大声をあげ激しくぶつかり合う最悪バディの様子が映し出される。
映像の幕開けを飾るのは、東京・新宿を襲う未曾有の犯罪の数々。強盗事件、白昼の暴力、そして闇にうごめく正体不明の国際犯罪集団。そんな混沌の街に姿を現したのは、歌舞伎町育ちで元暴走族総長の新人刑事・相葉四郎と、指名手配犯を追って韓国からやってきたエース刑事、チェ・シウ。出会った瞬間に火花を散らす、性格も作法も正反対な“相性最悪”の2人がバディを組むことに。
そんな、火花を散らしながらもお互いの心をぶつけ合い、熱い絆の片鱗を垣間見せる“最悪バディ”に襲いかかる“最狂のヴィラン”として、村田（福士）とキム・フン（オム・ギジュン）の正体不明の犯罪集団も登場。映像後半にはTHE RAMPAGEが歌う主題歌「BLACK TOKYO」に合わせ、“悪のるつぼ”新宿にはびこるさらなる悪人どもが集結。
最悪で最強のバディと正体不明の最狂犯罪集団に加え、ヤクザ・ホスト・暴走族・悪徳政治家までもが新宿サバイバルバトル大参戦？ 新宿の街に渦巻く巨大な陰謀とは―？ カーチェイスにバイクアクション、そして道路を封鎖して大規模なロケ撮影が行われた新宿旧アルタ前の交差点ド真ん中で札束を奪い合う群衆などインパクトMAXの大迫力なシーンも映し出される。楽曲の新宿の喧騒を切り裂くような鋭いビートと、エネルギッシュな歌声が、規格外のアクションシーンに圧倒的なスピード感を注入する映像となっている。
かつて300人の半グレを従えていた過去を持つ武闘派ホストの総帥・海斗を演じる、上田竜也。ボクシング歴約20年の上田の高速連撃も見どころだ。
主題歌を担当するTHE RAMPAGEは「まさに本作のスピード感や臨場感を体現しているかのよう」と注目ポイントを語った。「BLACK TOKYO」は、4月15日より先行配信、5月20日にシングルパッケージがリリースとなる。また、ムビチケ前売り券（カード・オンライン）は、3月13日より販売開始となる。
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、5月29日より全国公開。
THE RAMPAGEのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主題歌：THE RAMPAGE
この度、THE RAMPAGEの新曲「BLACK TOKYO」が『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌に決定しました。
『犯罪都市 THE ROUNDUP』の日本版主題歌を担当させていただいたご縁から、再びこのシリーズに関われることを光栄に思っています。
「BLACK TOKYO」はイントロから一気に引き込まれる曲で、メロからサビへ加速していく展開は、まさに本作のスピード感や臨場感を体現しているかのよう。THE RAMPAGEとしても新しい武器になるような一曲になったと思います。
そして、本作へはメンバーの長谷川慎も出演しています。長谷川は『犯罪都市』シリーズのファンなので、その世界観の一部に携われることができ、本当に嬉しく思います。
新宿・歌舞伎町を舞台に予測不能な展開で突き進んでいく物語をさらに加速させるような主題歌になっていると思うので、ぜひスクリーンで体感してください。
