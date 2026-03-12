スポニチ

写真拡大

　JKAは12日、第10回ウィナーズカップ（19〜22日、防府）の初日特別選抜予選3レースと、第8回ガールズフレッシュクイーン（22日、防府）の想定番組を以下の通り発表した。

　◇10R

＜1＞清水　　裕友（31＝山口・105期）

＜2＞吉田　　拓矢（30＝茨城・107期）

＜3＞寺崎　　浩平（32＝福井・117期）

＜4＞塚本　　大樹（37＝熊本・96期）

＜5＞佐藤　　友和（43＝岩手・88期）

＜6＞山賀　　雅仁（44＝千葉・87期）

＜7＞石原　　　颯（26＝香川・117期）

＜8＞菅原　　大也（34＝神奈川・107期）

＜9＞南　　　修二（44＝大阪・88期）

　◇11R

＜1＞脇本　　雄太（36＝福井・94期）

＜2＞岩津　　裕介（44＝岡山・87期）

＜3＞真杉　　　匠（27＝栃木・113期）

＜4＞芦沢　　大輔（43＝茨城・90期）

＜5＞稲川　　　翔（41＝大阪・90期）

＜6＞川口　　雄太（29＝徳島・111期）

＜7＞町田　　太我（25＝広島・117期）

＜8＞山下　　　渡（42＝茨城・91期）

＜9＞古性　　優作（35＝大阪・100期）

　◇12R

＜1＞郡司　　浩平（35＝神奈川・99期）

＜2＞阿部　　拓真（35＝宮城・107期）

＜3＞嘉永　　泰斗（27＝熊本・113期）

＜4＞小原　　太樹（37＝神奈川・95期）

＜5＞山口　　拳矢（30＝岐阜・117期）

＜6＞伊藤　　　信（42＝大阪・92期）

＜7＞深谷　　知広（36＝静岡・96期）

＜8＞青柳　　靖起（26＝佐賀・117期）

＜9＞新田　　祐大（40＝福島・90期）

　◇22日9R

＜1＞大浦　　彩瑛（30＝神奈川・126期）

＜2＞北岡　マリア（20＝石川・128期）

＜3＞高木　　萌那（21＝福岡・126期）

＜4＞半田　　水晶（28＝茨城・128期）

＜5＞豊田　　美香（30＝徳島・126期）

＜6＞中島　　　瞳（21＝埼玉・126期）

＜7＞岡田　　優歩（22＝和歌山・128期）