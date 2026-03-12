【防府競輪 19日開幕 G2ウィナーズC】初日特別選抜予選などの想定番組発表 郡司浩平らが出場
JKAは12日、第10回ウィナーズカップ（19〜22日、防府）の初日特別選抜予選3レースと、第8回ガールズフレッシュクイーン（22日、防府）の想定番組を以下の通り発表した。
◇10R
＜1＞清水 裕友（31＝山口・105期）
＜2＞吉田 拓矢（30＝茨城・107期）
＜3＞寺崎 浩平（32＝福井・117期）
＜4＞塚本 大樹（37＝熊本・96期）
＜5＞佐藤 友和（43＝岩手・88期）
＜6＞山賀 雅仁（44＝千葉・87期）
＜7＞石原 颯（26＝香川・117期）
＜8＞菅原 大也（34＝神奈川・107期）
＜9＞南 修二（44＝大阪・88期）
◇11R
＜1＞脇本 雄太（36＝福井・94期）
＜2＞岩津 裕介（44＝岡山・87期）
＜3＞真杉 匠（27＝栃木・113期）
＜4＞芦沢 大輔（43＝茨城・90期）
＜5＞稲川 翔（41＝大阪・90期）
＜6＞川口 雄太（29＝徳島・111期）
＜7＞町田 太我（25＝広島・117期）
＜8＞山下 渡（42＝茨城・91期）
＜9＞古性 優作（35＝大阪・100期）
◇12R
＜1＞郡司 浩平（35＝神奈川・99期）
＜2＞阿部 拓真（35＝宮城・107期）
＜3＞嘉永 泰斗（27＝熊本・113期）
＜4＞小原 太樹（37＝神奈川・95期）
＜5＞山口 拳矢（30＝岐阜・117期）
＜6＞伊藤 信（42＝大阪・92期）
＜7＞深谷 知広（36＝静岡・96期）
＜8＞青柳 靖起（26＝佐賀・117期）
＜9＞新田 祐大（40＝福島・90期）
◇22日9R
＜1＞大浦 彩瑛（30＝神奈川・126期）
＜2＞北岡 マリア（20＝石川・128期）
＜3＞高木 萌那（21＝福岡・126期）
＜4＞半田 水晶（28＝茨城・128期）
＜5＞豊田 美香（30＝徳島・126期）
＜6＞中島 瞳（21＝埼玉・126期）
＜7＞岡田 優歩（22＝和歌山・128期）