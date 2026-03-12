ワールドベースボールクラシックの1次ラウンドが日本時間12日に終了し、準々決勝へ進む8チームが決まりました。

4連勝の日本代表「侍ジャパン」、ドミニカ共和国、イタリア、さらに優勝候補のアメリカ、ベネズエラ、プエルトリコ、カナダ、韓国が勝ち上がりましたが、なかでもイタリアはプールBでアメリカを下す波乱を起こすだけでなく、打撃成績でも優勝候補に引けを取らない数字を収めました。

前回大会のイタリアは、元ドジャースで野茂英雄氏とバッテリーを組んでいたことでも知られるマイク・ピアザ監督がチームを指揮し、大谷翔平選手のエンゼルス時代の同僚だったデービッド・フレッチャー選手や今大会でも主砲を務めるヴィンセント・パスカンティーノ選手らを擁し、1次ラウンドは2勝2敗。準々決勝進出の結果を残すものの、日本に9-3で敗れ大会を去りました。しかし今回は投打に安定したパフォーマンスをみせ、特に打線は絶好調でドミニカ共和国の13本塁打に次ぐ12発の本塁打を記録しています。

その打線をけん引するのはロイヤルズで昨季32本塁打のパスカンティーノ選手。重要なメキシコ戦で1試合3発の大当たり。そのほかにもマリナーズのドミニク・キャンゾーン選手(4打点)、フィリーズとマイナー契約のダンテ・ノーリ選手(5打点)、ホワイトソックスとマイナー契約のサム・アントナッチ選手(4打点)など若手有望株も躍動。さらにロイヤルズのジャック・カグリオーン選手(3打点)、マーリンズのジェイコブ・マーシー選手(2打点)、ブリュワーズとマイナー契約のアンドリュー・フィッシャー選手(3打点)、アストロズのザック・デゼンゾ選手(1打点)、マーリンズやカブス、ヤンキースなどでメジャー通算514試合出場のベテラン、ジョン・バーティ選手などメジャーリーガーやメジャーを経験した実力者がバットで結果を出しています。

イタリア打線の1次ラウンド4試合での成績をみてみると、日本の37安打を超える40安打を記録しています。この40安打はドミニカ共和国と同数で、アメリカの41安打に次ぐ数となっています。

得点数でもドミニカ共和国の41得点をトップに、アメリカの35得点、日本の34得点に次いでイタリアは4番目の32得点。どの成績も優勝候補とそん色ない数字となっています。

イタリア代表は準々決勝でプエルトリコと対戦。もし勝ち上がれば、日本とは準決勝で対戦する可能性があり注目されます。

▽準々決勝進出8チームの打撃成績※得点数の多いチーム順ドミニカ共和国：40安打13本塁打40打点41得点アメリカ：41安打7本塁打32打点35得点日本：37安打8本塁打33打点34得点イタリア：40安打12本塁打28打点32得点韓国：33安打7本塁打27打点28得点ベネズエラ ：37安打5本塁打25打点26得点カナダ：33安打2本塁打21打点21得点プエルトリコ：26安打1本塁打13打点15得点