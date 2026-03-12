サンテレビ、2026年の阪神タイガース戦中継スケジュールを発表 「63試合」の日程ずらり…「今シーズンもお世話になります」の声
サンテレビのプロ野球中継「サンテレビボックス席」の公式Xが12日に更新され、今シーズンの阪神タイガース戦放送予定が発表された。
【画像】サンテレビ、2026年の阪神タイガース戦中継スケジュール
カレンダーとともに「今シーズンの中継スケジュールが発表になりました！リレー中継含めて63試合。試合開始から終了までお楽しみください」と呼びかけた。
同局は、阪神戦をホーム・ビジター問わず、試合終了まで生中継することで知られる。
ファンからは「今シーズンも変わらずよろしくお願いいたします」「今シーズンもお世話になります」「なんなら全試合お願いしたい」など、多数の声が寄せられている。
