　サンテレビのプロ野球中継「サンテレビボックス席」の公式Xが12日に更新され、今シーズンの阪神タイガース戦放送予定が発表された。

【画像】サンテレビ、2026年の阪神タイガース戦中継スケジュール

　カレンダーとともに「今シーズンの中継スケジュールが発表になりました！リレー中継含めて63試合。試合開始から終了までお楽しみください」と呼びかけた。

　同局は、阪神戦をホーム・ビジター問わず、試合終了まで生中継することで知られる。

　ファンからは「今シーズンも変わらずよろしくお願いいたします」「今シーズンもお世話になります」「なんなら全試合お願いしたい」など、多数の声が寄せられている。