プロ野球・DeNAは12日、神奈川県内の小学生ら約5,500名をオープン戦に招待。試合後には「帰りの会」と銘打ったイベントを行いました。

これは球団誕生15年目を記念したプロジェクトである『横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY』の一環として行われたもの。本拠地で行った広島戦に、神奈川県内の小学校62校から5・6年生の児童および教員の約5,500名を招待しました。

試合終了後には、特別な「帰りの会」を実施。試合に招待されたうちの4校・約350名の児童がグラウンドに降り、選手会長である東克樹投手や、竹田祐投手、石田裕太郎投手、山本祐大選手、佐野恵太選手と交流しました。会の締めくくりには、ホームラン時などの恒例パフォーマンスとなっている「デスターシャ！」ポーズを選手と児童で実施。大盛り上がりのイベントとなりました。

参加した山本選手は「横浜スタジアムはすごく声援が大きくて、今日も応援団の皆さんを中心に熱い応援歌を歌っていただきました。児童の皆さんもぜひ、応援歌を覚えて、一緒に歌ってもらえると嬉しいです。また横浜スタジアムに遊びに来てください！」とコメントを寄せています。