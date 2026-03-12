美郷町オリジナル品種のラベンダー「美郷雪華」の成分を使った化粧品の体験会が開かれました。



見て楽しむ花から活用する花へ。



スキンケアをはじめとした幅広い商品への活用が進んでいます。



体験会は美郷町オリジナル品種のラベンダー「美郷雪華」の成分を使った商品を広く知ってもらおうと 、埼玉の化粧品製造販売メーカーなどが開きました。





白く可憐な花が咲くラベンダー「美郷雪華」は、2013年に品種登録した美郷町のオリジナル品種です。ほのかに甘くさわやかな香りが特徴で、これまでラベンダーの成分を取り入れた香水やハンドクリーム、シャンプーなど様々な製品に活用されてきました。化粧品原料の開発メーカーの研究では、「美郷雪華」には紫外線による肌の炎症を抑える効果があるとされるポリフェノールが、一般的なラベンダーの約1.5倍含まれていることが確認されています。12日に道の駅美郷で行われた体験会には、買い物で訪れた人などが立ち寄り、化粧水や乳液の使い心地を確かめていました。大仙市から「しっとりして香りがふんわり優しくてとてもつけ心地が良かったです」横手市から「浸透力すごいなって思いました」記者「 肌に変化ありましたか？」横手市から「肌白くなったなって感じました」美郷町から「乾燥してたものが本当にしっとりみたいな感じになったので」「癒やされる感じで、また使ってみたいなと思います」これまで15の会社が製品の開発に取り組んだという美郷町オリジナル品種のラベンダー「美郷雪華」。スキンケアに欠かせない成分に加えて、白い花が明るさを感じさせ商品のイメージ向上にもつながっています。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします