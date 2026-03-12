東日本大震災の発生から11日で15年。



震災当時は各地で交通網が寸断され、携帯電話の利用にも制限がかかりました。



大きな災害が起きた非常時を乗り越える力を身につけてもらおうと、秋田市にある認定こども園が、先日「歩く日」と題した街歩きのイベントを開きました。



園児と保護者の防災力向上の取り組みを取材しました。



今月5日の午前11時半。



JR秋田駅の近くにある千秋公園に子どもたちが集まってきました。





NPO法人が運営する認定こども園「あきたこどもの森」の園児と保護者、それにサークルのメンバーです。この日行われた「歩く日」は災害訓練の一環で、子どもたちが自分の家から歩いて千秋公園を目指しました。その1時間半ほど前の午前10時。秋田市に住む櫛引那月さんの2人の子どもはあきたこどもの森に通っています。6歳の一晟くんと、生後9か月妹の芙月ちゃんです。■櫛引那月さんインタ田村修アナウンサー「歩く事ってあります？お子さんを連れて」櫛引那月さん「あんまりないですね、公園に行く… いや公園も車かな…」田村アナ「今日大丈夫ですか？」櫛引さん「心配です」田村アナ「歩ける？」一晟くん「あるける！」田村アナ「頑張って」一晟くん「うん」櫛引さんの家から千秋公園までの道のりは2.7㎞ほど。大人の足でも30分以上かかります。70人以上が参加したこの「歩く日」。目的は2つあります。大きな災害が発生して交通機関が使えない時、目的地まで歩いていく体力をつけること。そして、街の様々なことを「歩いて知る」ことです。例えば、近所にある泉小学校、ここは災害時の緊急避難場所に指定されています。住宅街や商店街、車通りの多い道などさまざまな場所を親子でゆっくりと歩み続けます。前回参加したときには、長男の一晟くんだけでしたが、妹の芙月ちゃんが生まれたため、今年は「抱っこ」も加わりました。1年に1度行われるこの訓練。櫛引さん親子は、半分以上過ぎたところで水分補給のため休憩をとりました。櫛引那月さん「なんか出発から歩けば歩くほどどんどん荷物が重く感じてきて…思わず休憩しました」「車だと一瞬なんですけど、やっぱり歩くと長く感じますね」田村アナ「やっぱり2人連れてればそうですよね」そしてもうひとつ、街で知っておきたいこと。携帯電話の普及で数が激減している公衆電話です。災害時は、公衆電話の方がつながりやすいため、こども園ではもしものために、公衆電話を探しながら歩くよう宿題を出していました。ゴール近くになると、ほかの家族とも合流し始めます。お母さんたちを先導するように2.7㎞を歩いた一晟くん。成長を感じられるイベントになりました。休憩を含めてかかった時間は、1時間15分。2人連れて歩いた時間は、大人が歩くおよそ倍の時間でした。田村アナ「歩いてみてどんな感想を持たれました？」櫛引那月さん「最後先生達みたときほっとしました」田村アナ「でもきちんと歩けましたね」櫛引さん「歩けました。しっかり（一晟くんの肩叩く）歩いてました」田村アナ「一晟くんどうだった？歩いていみて」一晟くん「たのしかった」田村アナ「疲れなかった？」一晟くん「うん、ちょっと疲れた」田村アナ「疲れた？ 疲れるよね」櫛引那月さん「もしなんかあったときに主人いないことを想定してのきょうだったので、1人でもここまで子ども抱っこして歩いて来られてたのがちょっと自信につながりました」あきたこどもの森 小玉朋子園長「お子さんと一緒に歩く。歩くと街がわかる、地域がわかる。どこに何がある、どこで助けてもらえるっていうのだけでも知っておくっていうのはすごく大事で、特別なことはしなくていいので、とにかく地域を子どもと、我が子と歩くだけでもそれが初めの一歩」「それが震災の時にあのいざという時に、役に立つのかなと思ってます」日ごろの備えを街歩きから。園児と保護者は体力アップと防災力を向上させる一日を過ごしました。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします