ブラウブリッツ秋田の選手やキャプテンが、11日、県庁と秋田市役所を訪れ、15日に迎える今シーズンのホーム開幕戦の盛り上げへの協力を呼びかけました。



秋田市役所では、新たなスタジアム整備をめぐり、沼谷市長がクラブの経営陣に、速やかな資金確保を改めて促す一幕もありました。



県庁では、岩瀬浩介社長と吉田謙監督、諸岡裕人キャプテンの3人が谷副知事と面会し、ホーム初戦での躍動を誓いました。





ブラウブリッツ秋田・諸岡裕人主将「ここからホームも3試合続きますし、まずはしっかり秋田で開幕戦で勝てるように、選手スタッフ一丸となって頑張っていくので、今年も多大なるサポート、応援のほどよろしくお願いします」ブラウブリッツ秋田は、ここまで5試合を終えて4勝1敗。10チームで争うグループの中で2位につけていて、ホーム初戦の盛り上げへの協力も呼びかけました。このあと3人は、県庁から秋田市役所へ。沼谷市長とも面会し、“クラブ一体”で、支援と協力を呼びかけました。ブラウブリッツ秋田・吉田謙監督「スポーツの力で……秋田をひとつのチームにしたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします」沼谷市長は、勝利に向けたプレーへ、そして、クラブが中心となって進める新たなスタジアム整備をめぐる民間資金確保の動きにも、熱いエールを送りました。秋田市・沼谷市長「ぜひこのチームの皆さんの奮闘というのを、一番岩瀬さんがひしひしと感じると思いますから、それに負けない資金調達の快進撃もお願いをしたいなと」「スタジアム整備、どうしたら出来上がるのか、どうすれば現実のものになるのかということを、かなり理詰めで、数字といろんなものを突き合わせて、もちろん市の財政もありますけど、それでいまやってきてます」また、秋田市としては、県と市が共同で整備し施設を所有する形であれば、整備のあり方をめぐる協議に引き続き臨める可能性があるとの考えも伝えました。ブラウブリッツ秋田・岩瀬浩介社長「クラブといたしましては、沼谷市長が1年前就任して以降、ひとつひとつを丁寧に整理いただいたと認識しておりますし、しっかりと方針を出していただいて、私達も精一杯頑張って応えて、一緒にできるようにしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い致します…こちらぜひ（ユニ贈呈）」沼谷市長「ありがとうございます。応接室とかに飾らせていただきます」ブラウブリッツ秋田は、次の日曜15日、秋田市のソユースタジアムで、J3の栃木SCとのホーム開幕戦を迎えます。秋田市は沼谷市長が試合当日、会場に足を運ぶかどうかは、「未定」だと説明しています。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします