息子との散歩で恐ろしい顔になってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で245万8000回再生を突破し、「顔がｗｗｗ」「こんな顔に出す犬いるんw」「3回は見た」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お母さんの代わりに、息子が『犬の散歩』をした結果→露骨すぎる『態度の違い』】

息子との散歩で…

TikTokアカウント「tonowaka」の投稿主さんは、殿ちゃん・若ちゃん・お嬢ちゃん・坊ちゃんという4匹のわんこの日常を紹介しています。今回登場するのは、最年長の殿ちゃん。ペキニーズとプードルのMIX犬です。

殿ちゃんは、普段はママと散歩をしているといいます。ママっ子な殿ちゃんは、ママと一緒だととっても穏やかな顔をしているとか。しかし、この日は都合が付かず、代わりに息子さんが散歩することになりました。

他のわんこたちも連れて外に出た息子さんですが、突然殿ちゃんが足を止めてしまったそう。振り返ってみると、殿ちゃんは鋭い眼つきの怒り顔になっていたとか…！

態度の違いに爆笑！！

殿ちゃんは、ママと散歩に行けなかったことが不満でたまらなかったようです。息子さんとの散歩に抵抗するため、足を踏ん張ってとどまっていたとか。

そんな殿ちゃんの姿が面白くて、息子さんは思わず笑ってしまったといいます。すると、息子さんに笑われたことが気に食わなかったのか、さらに恐ろしい表情に…！

ママとの散歩のときは穏やかな顔をしている…という情報が信じられないほど、鬼の形相になってしまった殿ちゃん。態度に出すぎてしまうのは、素直な性格だからこそでしょうね♡

この投稿には、「めっちゃ憎んでる顔してるってw」「よそ者を絶対に受け入れない村長の顔で死ぬw」「ホラー映画出れそう！！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

最強の構ってちゃん♡

別の日には、またまた怒り顔の殿ちゃんの姿も紹介されました。なにかが気に入らなかったようで、牙を剥いて怖い顔をする殿ちゃん。しかし、周りには誰もおらず、殿ちゃんの怒りはスルーされてしまいました。

誰にも構ってもらえなくて寂しくなったのか、殿ちゃんはくるりと背を向けていじけてしまったそう。殿ちゃんの意外な一面に、思わずほっこりしてしまうワンシーンでした。

TikTokアカウント「tonowaka」には、他にも殿ちゃん・若ちゃん・お嬢ちゃん・坊ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

