ブラウブリッツ秋田は、新たなスタジアム整備に向けた資金確保の一環として、県民や市民、企業や団体からの寄付金を集める取り組みを12日から本格的に始めると発表しました。



クラブが望む規模の施設であれば、民間側で60億円程度を確保することが求められますが、現時点では、目標額を定めずに協力を呼び掛ける方針です。



取り組み内容を発表する記者会見の場には、ブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長に加え、クラブの後援会、県内の経済団体、そして県サッカー協会のトップが出席しました。





秋田県サッカー協会 安井誠悦会長「私の周りではスタジアム整備に関しては、推進する、推進してほしい、整備を進めてほしいという方が多いです」“民間一体”で資金を集めたいという意気込みを強くアピールしたかたちです。ブラウブリッツ秋田 岩瀬浩介社長「スポーツはもちろん文化、教育、商業、そして防災など様々な機能を併せ持つことで、地域にとって欠かせない拠点となるスタジアムです」県民や市民からの寄付は、12日からオンラインで受け付けるほか、募金箱の設置に協力してくれる事業者の募集もすぐに始めます。さらに寄付金に対する“お礼”として品物やサービスを提供する仕組み、クラウドファンディングも始める予定です。市が示した事業費の試算や、県が提案する費用負担の割合をもとにすると、クラブが望む1万人規模の施設をつくるには、民間側で60億円程度を集めなければなりませんが、現時点で目標額は定めず、整備の方向性が見えてきた時点で公表する意向です。ブラウブリッツ秋田 岩瀬浩介社長「具体的な（事業費の）金額もそうですけど、秋田市・県での建設主体といった部分が調整つき、具体的なスケジュールやスペック（仕様）が出てくると思いますので、そこに合わせて皆様にご報告させていただきます」取り組みを始めるにあたり、プロジェクト名やロゴマークも用意していて、岩瀬社長は施設完成の目標となっている、5年後の2031年まで、取り組みを続ける方針です。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします

スタジアム整備に向けた特設サイトはこちら



https://minna-de-akitastadium.com/