アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンド16でレヴァークーゼンと対戦。後半開始早々にセットプレイから失点し1stレグを落とすところだったが、後半終了間際にノニ・マドゥエケがPKを獲得。これを古巣対戦のカイ・ハフェルツが決めて、ドローに持ち込んだ。



敵地でドローという結果自体は決して悪くないが、気になるのはここのところのチームのパフォーマンス低下だ。プレミアリーグ第29節ブライトン戦も、FA杯マンスフィールド戦も、勝ちはしたもののペースを相手に明け渡すような試合内容だった。レヴァークーゼン戦でも終始相手ペースだったと言ってよく、アーセナルはあわや1stレグを落とすところだった。





なかでも気になるのが、エース格であるはずのブカヨ・サカの不調だ。幾度かカットインを試みたものの、ことごとく止められてしまい、突破に鋭さを欠いていた。ブライトン戦でも決勝ゴールこそ挙げているものの、やはりドリブルにもカットインにも本来の鋭さがなく、ボールロストが目立っていた。レヴァークーゼン戦では60分という比較的早い時間にマドゥエケと交代させるという采配をミケル・アルテタ監督は見せている。『Evening Standard』のレヴァークーゼン戦の評点では、「サカがペースを乱した」と見出しをつけられ、サカは全選手中最低の「4」をつけられてしまった。以下のように評されている。「ペースがまったく足りなかった。普段よりはスペースがあったのに、まったく活かしきれなかった。ボールを何度も失い、グリマルドに向かって走ることにもまったく積極性が感じられなかった。1時間後に交代させられても文句はいえなかった」良いときは2人がかりでも止めることは難しいサカだが、このところはそんなドリブルのキレも、最大の強みであるプレイの選択の良さも影を潜めている。プレミアリーグ首位、その他のコンペティションでも良い位置につけており、今月はリーグカップ決勝も戦うアーセナルだが、エースの不調は大きな不安要素だ。