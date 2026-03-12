金沢志奈が２位発進 佐久間朱莉は５位 賞金総額３億円超、４８年ぶり海外台湾の国内女子ゴルフ初日
◆国内女子プロゴルフツアー 台湾ホンハイレディース 第１日（１２日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）
日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会の第１ラウンドが行われ、日本ツアー１勝の金沢志奈（クレスコ）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６７をマークし、日本勢トップの２位と好発進した。首位と２打差。
ツアー１勝の菅楓華（ニトリ）、未勝利の鶴岡果恋（明治安田）が２アンダーで３位。２週連続優勝を狙う昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は１アンダーの５位につけた。
高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）、入谷響（加賀電子）、山内日菜子（ライク）がイーブンパーの６位。古江彩佳（富士通）、川崎春花（村田製作所）、桑木志帆（大和ハウス工業）らが１オーバーの９位に並んだ。
左手首負傷から復帰２戦目の小祝さくら（ニトリ）は２オーバーの２２位につけた。
ヌック・スカパン（タイ）が７アンダーで単独首位に立った。
日本ツアーの台湾開催は４８年ぶり、海外開催は４６年ぶり。賞金総額３億１５４２万円、優勝賞金５６７７万５６００円をかけて１０８人で争われ、日本勢は５４人が出場する。