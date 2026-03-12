日本テニス協会は１２日、４月１０、１１日にアウェーで行われる女子テニスの国別対抗戦ビリー・ジーン・キング（ＢＪＫ）杯予選対イタリアの日本代表５人を発表。４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）は外れた。

杉山愛代表監督は、大坂について、「（１月の）全豪などで、真っ先に（大坂と）交渉してきたが、４月はスケジュールなどで合わせることができなかった」と、日程の不都合が理由だと話した。

しかし、大坂を除いては、同７７位の内島萌夏（安藤証券）らシングルスでは世界ランキング上位３人、ダブルスでも、１月の全豪で８強入りした穂積絵莉（日本住宅ローン）と、２０２３年全豪準優勝の青山修子（安藤証券）の専門家をそろえることができた。

イタリアは２０２４、２５年と２年連続で優勝している女子テニスの世界最強国だ。その相手に対し、敵地での対戦となるため、日本にとっては非常に厳しい戦いになる。杉山代表監督は「初日のシングルスを１勝１敗でいって、２日目のダブルスになればおもしろい」と分析した。

予選は勝ったチームが９月に中国で行われる決勝に進み、敗れたチームは、１１月に行われるプレーオフに回る。

▼ＢＪＫ杯予選対イタリア日本代表

内島萌夏（安藤証券）、坂詰姫野（橋本総業）、日比野菜緒（ブラス）、穂積絵莉（日本住宅ローン）、青山修子（安藤証券）