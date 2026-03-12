女優の北川景子（39）が12日、自身のXを更新。映画館を訪れた様子を投稿し、話題になっている。

北川は「映画『スペシャルズ』見ました」とつづり、Snow Man佐久間大介の初主演映画「スペシャルズ」を見に行ったことを報告。

同作は暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。「笑って泣いて、あっという間の2時間弱。任侠に痺れ、ダンスに胸が躍り、最後は涙してました。さっくん最高だよー。そして桔平さん。。本当に。かっこよくて何も言えません」と感激した様子を伝えた。

添えられた写真は、マスク姿で映画館内の上映リストを指さすもの。「なぜこんな写真かというとポスターが見当たらず、チケットは最近流行りの？ピッだったので、紙がない。パンフレットもグッズも人気で全て完売とのこと。買いたかった」と理由を説明しつつ、グッズが手に入らなかったことを嘆いた。

そして昨年公開された自身の主演映画「ナイトフラワー」で「ご一緒した方々もあちこち見つけて嬉しくなりました。もう一度見たいです」と締めくくった。

ファンからは北川が“お忍び”で映画館を訪れていることに注目が集まり「普通に映画見に行くんですね」「こんな可愛い方がいたら映画どころじゃない」「マスクしても注目浴びそうです」「景子ちゃんかわいすぎる」などの声が上がった。