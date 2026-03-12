¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÃÝ´ÖÎ´Úð¤¬£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·£Ö¡ÖµÇ°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¸ÍÅÄ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¡×¤Ï£±£²Æü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£µ¹æÄú¤ÎÃÝ´ÖÎ´Úð¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¤¬¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ¾¡Íø¡££²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Î½»Ç·¹¾°ÊÍè£²Ç¯£µ¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï¿ÊÆþ¤«¤éÇÈÍð¡££²¹æÄú¤ÎÀÄÌÚÏ¡¤¬¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¥¤¥ó¤òÃ¥¼è¡££²£±¡¿£³¡¿£´£µ£¶¤ÎÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿£´¹æÄú¤Î¼ãÎÓµÁ¿Í¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆâ¤òÃ¡¤¡¢£±£Í¤Ë¤Ç¤¤¿¡¢¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤òÃÝ´Ö¤¬¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤È´¤±Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡££±£Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤º¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¤½¤³¡Ê·ä´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏËþÂ¤Ç¥¿¡¼¥ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦½»Ç·¹¾¤Î¼þÇ¯µÇ°¤Ë½é½Ð¾ì¡£¡ÖµÇ°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±´ü¤âÍ¥½Ð¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤±¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ÆÂçÉñÂæ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£