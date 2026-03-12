JRと南海電鉄が乗り入れる新今宮駅前に立つ「OMO7大阪（おも）by 星野リゾート」。2022年からユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）のアライアンスホテルとなり、レセプションでスタジオ・パスを販売しているほか、宿泊と⼀緒にパーク⼊場も申し込める「スタジオ・パス付宿泊プラン」も充実しています。

毎日20時からは、OMOベースにてUSJの楽しみ方を教えてもらえるナイトアクティビティを開催。3月13日（金）から内容をリニューアルして、ガイドブックには載っていないツウな情報を軸に2部構成で開催されます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認のOMOレンジャーならではの視点で、パークへこれから行く人も、すでに行った人も楽しめるコンテンツになっています！

アクティビティ中に流れる映像には、USJの仲間たちが特別出演！ 毒舌で人気のSGM（しゃべくり・ゼネラル・マネージャー）こと「綾小路麗華」をはじめ、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーなど愛らしいパークの仲間たちが勢ぞろい。巨大なスクリーンいっぱいにオリジナル映像が映し出され、迫力満点です。

2部構成の後半は、会場に集まったゲストの投票によってトークテーマが決定する、参加型の形式で開催。テーマは「キャラクター」「ショー」「パークデザイン」の3つ。どれになるかは、会場にいるゲストのみなさん次第！ その回では聞けなかったテーマも、プログラム終了後にOMOレンジャーに声をかければ教えてもらえますよ。

今回のリニューアルでは、映像による視覚的なストーリー展開に加え、英語字幕を表記することで、インバウンドゲストも楽しめる内容に進化。国内外問わず、すべての人にUSJの魅力を届けてくれます！



■「OMOレンジャーpresents『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Discovery Live』」

場所：OMOベース

期間：2026年3月13日（金）〜

時間：20時〜20時30分

料金：無料

対象：宿泊者限定

予約：不要



パーク体験後の夜食にぴったりなプチプレート

OMOカフェ＆バルでは、肉吸いを前菜風にアレンジした「冷製肉吸い」や「たこ焼き風トルティージャ」、お好み焼き風に仕上げた「お好みコロッケ」の3品が楽しめる「大阪満喫プレート」が新登場。パーク後の夜食にもぴったり！ 20時まではビジター利用も可能なので、大阪旅行の際に立ち寄ってみては？

■大阪満喫プレート場所：OMOカフェ＆バル提供期間：2026年3月13日（金）〜時間：17時30分〜22時（ビジター利用は〜20時）料金：1200円（数量限定）対象：宿泊者・ビジター予約：不要※仕入れ状況により料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

「OMO7大阪」からパークへ向かう際は、無料のシャトルバスが便利。なんと往路便には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認OMOレンジャーが毎日乗車してくれます！

⾞内ではオリジナル映像を楽しめます。同乗しているOMOレンジャーが、映像に出てくる人とユニークな掛け合いをする演出も。まるでアトラクションに乗っているかのようなワクワク感に包まれながら、パークへ向かうことができますよ！■無料シャトルバス場所：1Fエントランス バス乗降所時間：第1便 8時 OMO7⼤阪発 → 8時30分 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン着第2便 9時20分 OMO7⼤阪発 → 9時50分 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン着料⾦：無料対象：宿泊者限定定員：47名（⾃由席）＊最少催⾏⼈数1名予約：公式サイトから要予約※所要時間、時刻表の運⾏時刻は、天候や交通事情により遅延する場合があります。パークに行く前も、帰ってきてからもワクワク楽しい「OMO7大阪」に泊まって、USJを満喫してみませんか？■OMO7大阪（おも）by 星野リゾート住所：大阪府大阪市浪速区恵美須⻄3-16-30TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）料金：1泊朝食付き 3万8000円〜 ※サービス料込アクセス：JR・南海電鉄新今宮駅からすぐ© Nintendo© Walter Lantz Productions LLCUniversal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.CR25-5128●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。