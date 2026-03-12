“両顎骨切り手術”話題のしなこ、整形への考え明かす「オススメする為に載せてる訳では無いです」
【モデルプレス＝2026/03/12】クリエイターのしなこが12日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形手術に対する自身の考えを明かした。
【写真】しなこ、骨切り手術直後の“パンパンに腫れた顔”
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこ。投稿では「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます。笑」とSNS上の噂を否定。整形手術について「ハッキリ申し上げると私は否定的な気持ちは一切ないです！可愛くなろうとするの努力じゃないですか？」と肯定的な姿勢を見せる一方で、「ただ、ファンの方々や子供たちにオススメする気持ちもないです。オススメする為に載せてる訳では無いです」と、自身の発信が安易な推奨ではないことを強調した。
また、今回の手術に関しては、「【顎変形症】という病気なので噛み合わせのために手術していますので、顎変形症の骨切りは治療です！！！」と、医療目的であることを説明。その上で「でも私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました。（※顎変形症の方は、噛み合わせの為にやらざるを得なくて骨切りをする方もいらっしゃいます。）」と、個人の美意識としての選択も含まれていることを明かした。
手術の過酷さについても触れ、「本当に過酷だし、やることが正解とも思いません。噛み合わせが悪くても、あえて骨切りしないという選択をする方もいます」と言及。「結局すべて自分が自分のために選ぶ選択だと思います」とし、「やって自分がどうだったか体験談だけ載せられたらなと思います！」と、あくまで一人の体験談として発信していく意向を示した。最後には「取り急ぎ、色々勘違いされてたので訂正させて頂きました！！」と締めくくった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】しなこ、骨切り手術直後の“パンパンに腫れた顔”
◆しなこ、整形手術への考え明かす
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこ。投稿では「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます。笑」とSNS上の噂を否定。整形手術について「ハッキリ申し上げると私は否定的な気持ちは一切ないです！可愛くなろうとするの努力じゃないですか？」と肯定的な姿勢を見せる一方で、「ただ、ファンの方々や子供たちにオススメする気持ちもないです。オススメする為に載せてる訳では無いです」と、自身の発信が安易な推奨ではないことを強調した。
◆しなこ、整形手術は「自分が自分のために選ぶ選択」
また、今回の手術に関しては、「【顎変形症】という病気なので噛み合わせのために手術していますので、顎変形症の骨切りは治療です！！！」と、医療目的であることを説明。その上で「でも私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました。（※顎変形症の方は、噛み合わせの為にやらざるを得なくて骨切りをする方もいらっしゃいます。）」と、個人の美意識としての選択も含まれていることを明かした。
手術の過酷さについても触れ、「本当に過酷だし、やることが正解とも思いません。噛み合わせが悪くても、あえて骨切りしないという選択をする方もいます」と言及。「結局すべて自分が自分のために選ぶ選択だと思います」とし、「やって自分がどうだったか体験談だけ載せられたらなと思います！」と、あくまで一人の体験談として発信していく意向を示した。最後には「取り急ぎ、色々勘違いされてたので訂正させて頂きました！！」と締めくくった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】