累計出荷数1300万個突破の「中華房 麻辣燙」に新商品　黄色の唐辛子とトマトのスープ

健康食品、食品、衛生用品、化粧品などの製造、販売を手がける株式会社医⾷同源ドットコムは、累計出荷数1,300万個を突破した「中華房 麻辣燙」シリーズから、新商品「中華房 黄色の麻辣燙」を発売する。

2026年4月27日（月）から、同社公式通販サイトで先行発売し、6月15日（月）からは、店頭にて随時発売を開始する。

中華房とは、「ひとくちごとに、旅する中華」をコンセプトとした本格中華料理シリーズ。今回、登場する「中華房 黄色の麻辣燙」は、黄色の唐辛子の香ばしさと、黄色のトマトのコクが溶け込んだスープが特徴の商品。まろやかな口当たりの中に、心地よい辛味と旨みが広がるという。麺はグルテンを含まない、ノンフライのさつま芋麺（春雨）を採用している。

〈商品概要〉

・商品名

中華房 黄色の麻辣燙

・発売日

通販：2026年4月27日／店頭：2026年6月15日

・内容量

87g(春雨50g)

・価格

オープン価格

・販売先

医食同源ドットコム公式通販サイトなど、通信販売にて先行発売

6月15日より、店頭にて随時発売開始