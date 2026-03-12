堀潤「いままさにSDGs自体が持続可能かどうかが問われている」

私たちの暮らしに浸透した「SDGs」の概念。まずは現状と、新たな課題について、堀潤さん、影山優佳さんと考えます。

SDGsとは?

2015年9月に国連サミットで採択された、2030年までに達成すべき「持続可能な開発目標」のこと。「誰一人取り残さない」という理念のもと、世界の貧困をなくし、持続可能な世界を実現するための指針として、17のゴールと169のターゲットが設けられている。

変わりゆく世界情勢の中、岐路に立つ私たち

堀

2015年に国連でSDGsが採択されて10年以上経ちました。

影山

「SDGsとは」と説明する機会が減ってきているので、だいぶ日常に“浸透”した印象です。友達と話していても、SDGs＝「環境に配慮した取り組み」とか「ジェンダー・ギャップについて考えるきっかけ」というような認識はあります。

堀

SDGsが掲げる17の開発目標は、環境や人権、働き方、貧困など、さまざまな分野がありますが、どの入り口から入ってもいいように構成されています。ベースにあるのは「（問題から）目を逸らさないで、互いに力を合わせよう」という呼びかけなんですね。

影山

「誰一人取り残さない」とも掲げていますよね。

堀

誰かが苦しんでいる、どこかの国が搾取されている、災害が起きている…それらの問題は他人事ではなく、ブーメランのように自分にも関わってきますからね。

影山

私たちにできる身近なこととしては、選挙で自分の気になるテーマについて“改善しよう”としている候補者に投票するのも、SDGsにつながる行動なのではないかなと思います。

堀

まさに、その通りです！ SDGsの概念はかなり浸透しましたが、最近、世界では流れが変わってきているんですね。

影山

何があったんですか？

堀

昨年ニューヨークの国連本部前で、人権や環境について街ゆく人たちに意見を求めようとしたら、声を潜めて、「ここでは話せない」と言われました。トランプ大統領は環境や人権問題について否定的。それらについて話をするだけで、アメリカ政府を“敵視”していると見られてしまう空気が広がっているんです。

影山

思うことを素直に口にしづらいのは身の回りでも感じることがありますが、“自由”を自由に叫べないのは苦しいですね。

堀

世界各地で戦争が起こり、自分たちさえよければいいという風潮は残念ながら広がっています。いままさにSDGs自体が持続可能かどうかが問われているんです。

堀 潤

ほり・じゅん 1977年7月9日生まれ、兵庫県出身。元NHKアナウンサー。「8bitNews」主宰、株式会社わたしをことばにする研究所代表取締役副所長。TOKYO MX『堀潤 Live Junction』に出演中。著書に『災害とデマ』（集英社）など。

影山優佳

かげやま・ゆうか 2001年5月8日生まれ、東京都出身。2023年に日向坂46を卒業。最近の出演作にドラマ『シナントロープ』、『未来予測反省会』など。テレビ東京『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』、日本テレビ『ウェル美とネス子。』に出演中。