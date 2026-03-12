明日13日にかけて日本の上空にはこの時期としては強い寒気が南下する見込みです。局地的に雨雲が発達し、雷雨になることも。全国的に気温が上がらず、冬の寒さが戻るでしょう。風も加わるため、ダウンコートで良いくらいです。週末には気温が上がり、春の陽気になりそうです。

明日13日(金) 全国的に冬の寒さに逆戻り

明日13日(金)にかけて、日本の上空にはこの時期としては強い寒気が南下する見込みです。

また、日本の南で発生する低気圧の影響で、沖縄や九州南部を中心に大気の状態が非常に不安定となるでしょう。





明日13日(金)にかけて、沖縄は断続的に雨で、激しい雨や落雷、竜巻などの突風にもご注意ください。また、九州や中国、四国は日差しはありますが、局地的に雷雨となり、山陰や北陸では雨や雪の強まる所があるでしょう。近畿や東海は日差しはあっても雲が多く、関東は夜は一時的に雨や雪の所がありそうです。一方、東北は晴れるでしょう。北海道はオホーツク海側を中心に雪や吹雪になる所がありそうです。最高気温は全国的に今日12日(木)より低く、平年よりも2℃くらい低くなるでしょう。風も強まるため、一段と寒く感じられそうです。また、明日13日(金)は、日本の南の海上を低気圧が発達しながら通過するため、伊豆諸島や小笠原諸島では、暴風や高波の恐れがあります。沿岸にはむやみに近づかないようにしてください。

週末から春の陽気が続く スギ花粉ピーク 寒暖差対策を

14日(土)以降は高気圧に覆われる日が続くため、全国的に晴れる日が多くなりそうです。

気温は上昇傾向で、週末以降は、関東から九州で最高気温が15℃以上になる日が増えるでしょう。日中の気温だけでなく、朝晩の気温も高くなる見込みです。ただ、一日の中での寒暖差は大きいため、温度調節しやすい長袖の羽織りや薄手のカーディガンなどがあると良いでしょう。



スギ花粉がピークを迎えており、来週にかけても大量飛散が続きます。東京都内でも僅かにヒノキの花粉が観測され始めていますが、これから3月終わりに近づくにつれてヒノキ花粉が増えてくる見込みです。まだまだ花粉シーズンが続くため、万全な対策を心がけていきましょう。

明後日14日(土)以降は気温上昇へ 東京の桜開花は21日(土)の予想

気温の上昇は、桜のつぼみの生長にもつながるでしょう。

昨日11日(水)、日本気象協会は最新の桜開花予想を発表しました。

今年の桜の開花は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い見込みです。



気象台の標本木で全国トップの開花となるのは19日(木)の高知でちょうど1週間後、21日(土)には東京や広島などで続々と開花するでしょう。

来週中頃には東京の最高気温が18℃くらいまで上がる見込みで、春本番の暖かさとなりそうです。街路樹の桜のつぼみもそろそろ膨らんでいる様子が分かるかもしれません。