１２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８２．００ポイント（０．７０％）安の２５７１６．７６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４．９７ポイント（０．０６％）安の８６９９．５５ポイントと続落した。売買代金は２４２１億８０３０万香港ドル（約４兆９１６２億円）にやや縮小している（１１日は２５４４億８１３０万香港ドル）。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。米国・イスラエルとイランの戦争長期化で、原油高騰が続くと懸念されている。イラン「イスラム革命防衛隊」の報道官は１１日、継続的な報復攻撃を示唆し、原油価格が２００米ドル（１バレル）を突破すると警告した。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１１日、加盟国３２カ国による過去最大規模の備蓄石油放出で合意したものの、１１日のＮＹ商品取引所ではＷＴＩ原油先物が４．６％高の８７．２５米ドルと急反発。日本時間１２日の時間外取引では、一時９５米ドル台にまで急伸している。金融市場の混乱やインフレ高進も警戒された。

ただ、下値は限定的。中国経済対策の期待感が支えだ。５日に開幕した全国人民代表大会（全人代、国会に相当）は８日間の日程を終え、きょう１２日午後に閉幕。今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）を巡り、重要政策が承認された。首相の記者会見は２０２４年以降行わない方針。官製メディアなどが徐々に詳細を明らかにする。指数は引けにかけて下げ幅を縮小した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．５％安、中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が４．４％安、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．９％安と下げが目立った。

セクター別では、香港不動産が安い。九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が３．６％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が３．２％、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．６％、信和置業（８３／ＨＫ）が２．３％ずつ下落した。香港不動産は域内金利が米金融政策の影響を受けるため、米インフレ懸念で米利下げ期待が後退したことを嫌気している。昨夜の米１０年債利回りは、約１カ月ぶりの高水準を付けた。

人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群も急落。滴普科技（１３８４／ＨＫ）が１５．６％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が８．９％安、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が８．３％安、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が５．０％安で引けた。

半面、石炭・石油セクターは高い。エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が８．３％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が４．９％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が１．６％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．７％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．１％ずつ上昇した。

農業関連セクターも物色される。農機メーカー中国大手の第一トラクター（３８／ＨＫ）が８．８％高、窒素系肥料メーカーの中海石油化学（３９８３／ＨＫ）が７．６％高、肥料販売中国最大手の中化化肥ＨＤ（２９７／ＨＫ）が５．６％高、プランター栽培事業者の富景中国ＨＤ（２４９７／ＨＫ）が３．８％高、カリウム肥料会社大手の米高集団ＨＤ（９８７９／ＨＫ）が２．８％高と値を上げた。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％安の４１２９．１０ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、消費関連、自動車、宇宙・軍需産業、空運、産金なども売られた。半面、エネルギーは高い。公益、海運、銀行・証券も買われた。

