帯番組2本の54歳人気アナ「笑い事ではない状態」 “深刻な健康問題”を「放置している」
12日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）では、番組MCで、帯番組2本を担当している垣花正（54）が、自身の“健康”について語る一幕があった。
【写真】帯番組2本の54歳人気アナが”衝撃の寝顔ショット”
5日放送の同番組内で、サプライズでVTR出演を果たした妻から“衝撃の寝顔写真”が公開された垣花。この日の放送では「垣花さんの健康状態を調査」と題した、企画を届けた。
企画VTR後、垣花は「ドクターもおっしゃっていたように、あんまり笑い事ではない状態。たしかに（睡眠時）無呼吸症候群を持っているんですよ」と告白。「検査して『時無呼吸症候群ですから、治してください』と言われたまま、放置している」と明かすと、共演者たちからは「危ない！」「気をつけてください」などといった声が広がった。
【写真】帯番組2本の54歳人気アナが”衝撃の寝顔ショット”
5日放送の同番組内で、サプライズでVTR出演を果たした妻から“衝撃の寝顔写真”が公開された垣花。この日の放送では「垣花さんの健康状態を調査」と題した、企画を届けた。
企画VTR後、垣花は「ドクターもおっしゃっていたように、あんまり笑い事ではない状態。たしかに（睡眠時）無呼吸症候群を持っているんですよ」と告白。「検査して『時無呼吸症候群ですから、治してください』と言われたまま、放置している」と明かすと、共演者たちからは「危ない！」「気をつけてください」などといった声が広がった。