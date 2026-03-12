くまモン人気海外に広がる 5ヶ国語で楽曲発表 きょう“15歳”の誕生日
熊本県営業部長兼しあわせ部長を務める熊本県のキャラクター「くまモン」の誕生日イベント『ハピバ！くまモン2026〜くまモン誕生日スペシャル』が12日、熊本市の「くまモンスクエア」で開かれた。くまモンは国内だけでなく、中国、香港、台湾、フランス、タイなどへの「海外出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ており、楽曲『かモン！くまモン！』の外国語バージョンが発表された。
【写真】誕生日おめでとう！ケーキを前に記念撮影するくまモン
くまモンはイベント開始時間の11時30分、正装「レインボー蝶ネクタイ」衣装で登場。満員の来場者からお祝いの歌と『ハピバ！くまモン2026』のテーマである「世界に向かって！」をイメージした大きなケーキがプレゼントされ、興奮した様子を見せた。
続いて、くまモンの楽曲を多数制作しているミュージックユニット『ケロポンズ』からのメッセージビデオが流れ、くまモンと一緒に作った楽曲『かモン！くまモン！』の外国語バージョンが完成したことが発表された。
「海外出張」が相次ぎ、多くの海外イベントに出演しているくまモンには、現地のファンから「現地語の楽曲が聴きたい」との声が多数届いていたといい、「世界中のみなさんにも、ボクの歌を聴いてほしいモン」という思いから、音楽レーベル・日本コロムビアが、くまモンの人気楽曲である『かモン！くまモン！』の英語、中国語、韓国語、フランス語、タイ語のバージョンを制作した。
日本語に加えて、英語、韓国語の3ヶ国語バージョンが12日から、中国語、フランス語、タイ語の3ヶ国語バージョンが4月に各音楽ストリーミングサービス、ダウンロードサービスで、全世界音楽配信がスタートすることも発表された。
くまモンはイベントで、日本語、英語、中国語、韓国語をMIXした『かモン！くまモン！ワールドスペシャルMIXバージョン』のダンスを披露。来場者も盛り上がった。最後はくまモンが「これからももっとボクに会いに来てはいよ〜！かモン！熊本だモーン」とメッセージを送った。
