歌手UA（54）が、12日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、長男で俳優の村上虹郎（28）との初共演を振り返った。

96年にデビューし、97年の「情熱」が大ヒット。唯一無二の歌声と多彩な音楽ジャンルで独自の音楽シーンを作り出した。デビュー30周年を迎えた今年、約10年ぶりのフルアルバム「NEWME」をリリースした。同アルバムには、「ZOMBIE feat.村上虹郎」が収録。虹郎との母子初共演作で、虹郎は歌唱はもちろん、ミュージックビデオにも参加している。

今や若手実力派俳優として知られる虹郎だが、UAによると、歌手を目指していた時期もあるという。「彼自身の声が大好きですし、いつも2人で歩いていても、ずっと鼻歌を歌ってるっていうような子なので。役者を目指し始める前までは、やはり音楽をやりたいと言っていたことも覚えているので、歌をやればいいのになって思っていたんですね」と明かした。

加オファーはUA自ら行った。「“折り入って相談がある”というふうに、頭を下げる形で虹郎君にお願いしてみたら、“あ、いいよ〜！”みたいな、二つ返事（の快諾）をいただきまして。こんな時がやってくるんだなあと思って、本当にうれしくなって」と振り返った。

OKが得られたところで、歌詞も変更。「彼が返事をしてくれたところから、男性パートの歌手を丸ごと書き換えることになりました」といい、「もっとダイレクトなメッセージソングになって。『ZOMBIE』自体も虹郎君のおかげで、より自分の目指すポップになったかなと思います」と感謝していた。