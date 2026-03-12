LUNE SEAのギタリストSUGIZO（56）が12日、公式Xを更新。同日東京・有明アリーナ開催される自身らのライブを前に、心境を打ち明けた。

SUGIZOは「ついにこの日が来た。自分の事故後、初の、そして真矢がいない初のライヴ。本来は復活の狼煙を大きく掲げられる日になるはずだった。。。正直、こんなにステージに上がるのが怖いライヴは初めてだ。今夜、自分がどんな感情に襲われるのか。想像がつかない。恐怖」と思いを明かした。

「でも。何よりも今は真矢との約束を果たさなきゃ。絶対にLUNA SEAの歩みを止めないということを」と先月17日に亡くなったドラマーの真矢さんに思いをはせた。

さらに「LUNATIC X'MAS 2025 @有明アリーナ。今日集まってくれるみんな、そして生配信を観てくれるみんな、本当に心配をかけてしまい申し訳ありませんでした。そして、このとてつもなく大切な公演に参加してくれることに心から感謝します」と感謝を伝え「真矢が天から見守ってくれているはず。いや、違うな・・・真矢と一緒にステージに立ちます。全身全霊で挑みます。みんな、有明アリーナで会おうね。2026.03.12 SGZ」とファンへ呼びかけた。