楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年3月12日は、大型ディスプレイ・高リフレッシュレート・大容量バッテリーがそろったMotorola（モトローラ）の新作スマートフォン「moto g06」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

大型ディスプレイ×120Hzで2万円台。Motorolaの新エントリースマホ「moto g06」がポイント10倍とお買い得！

Motorola（モトローラ）から、コスパ重視の新作スマートフォンが登場。

約6.9インチの大型ディスプレイと120Hzリフレッシュレート、さらに5,200mAhの大容量バッテリーを搭載しながら2万円台という、エントリークラスながら魅力的なスペックを備えた「moto g06」がポイント10倍とお買い得です。

「Moto g06」は、2026年3月19日発売予定のエントリークラススマートフォン。事前予約が始まっており、2万円台という手頃な価格ながら充実したスペックが特長です。

まず注目したいのがディスプレイ。約6.9インチの大型ディスプレイを搭載しており、動画視聴やSNS、ウェブ閲覧などを大画面で楽しめます。エントリークラスとしてはかなり大きなサイズ感です。

さらに、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。画面スクロールやアプリ操作がなめらかで、日常の操作が快適になります。高輝度モードにも対応しているため、屋外でも見やすく、スマートフォンを使うシーンを選びません。

5,200mAhバッテリー＆強化ガラスで安心

バッテリー性能も見逃せません。5,200mAhの大容量バッテリーを搭載しており、動画視聴やSNS、日常の利用で長時間使える設計です。外出先でのバッテリー残量を気にするシーンも減らせそうです。

また、ディスプレイにはCorning Gorilla Glass 3の強化ガラスを採用。傷や衝撃に配慮された耐久性の高い設計で、日常使いでも安心感があります。

約6.9インチの大型ディスプレイと120Hzリフレッシュレート、さらに5,200mAhの大容量バッテリーを搭載したMotorolaの新スマホ「Moto g06」。2万円台という価格帯ながら充実したスペックで、コスパ重視の1台を探している人にオススメのモデルです。

Motorola モトローラ SIMフリースマートフォン Moto g06 4GB/128GB 26,800円 （10％ポイント還元：3月16日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

