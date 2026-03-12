サンリオの新作カプセルトイが超かわいい！

　サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイ「サンリオキャラクターズ いつも一緒フレームキーチェーンPart．1」と「サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション」が、3月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】シナモロールやマイメロディも！　推し活にぴったりな新作カプセルトイ詳細

■いずれも全6種をラインナップ

　今回登場するのは、ハローキティ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリンなど、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたカプセルトイ2種。

　「サンリオキャラクターズ いつも一緒フレームキーチェーンPart．1」は、写真を入れられるミニフォトフレーム型キーチェーン。バッグやポーチに付けて、推しキャラはもちろん、仲良しな友だちや大好きな人との写真を持ち運べる、毎日のおでかけがちょっと楽しくなるアイテムだ。

　また、「サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション」は、両面異なるデザインで仕上げた、パステルカラーのチェック柄がかわいいバッグ。縦275mm×横225mmの大きめサイズで500mlのペットボトルが収納できるため、サブバッグとしても使える。