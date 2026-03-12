サンリオの「フォトフレーム型キーチェーン」がカプセルトイに登場へ！ チェック柄バッグも同時展開
サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイ「サンリオキャラクターズ いつも一緒フレームキーチェーンPart．1」と「サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション」が、3月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】シナモロールやマイメロディも！ 推し活にぴったりな新作カプセルトイ詳細
■いずれも全6種をラインナップ
今回登場するのは、ハローキティ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリンなど、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたカプセルトイ2種。
「サンリオキャラクターズ いつも一緒フレームキーチェーンPart．1」は、写真を入れられるミニフォトフレーム型キーチェーン。バッグやポーチに付けて、推しキャラはもちろん、仲良しな友だちや大好きな人との写真を持ち運べる、毎日のおでかけがちょっと楽しくなるアイテムだ。
また、「サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション」は、両面異なるデザインで仕上げた、パステルカラーのチェック柄がかわいいバッグ。縦275mm×横225mmの大きめサイズで500mlのペットボトルが収納できるため、サブバッグとしても使える。
